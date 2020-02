Sõber: «Mad» Mike ei üritanud õnnetusega lõppenud raketikatsetusel tõestada, et Maa on lame

64-aastane Hughes hukkus 22. veebruaril Science Channeli saate «Homemade Astronauts» tegemise ajal, teatal livescience.com.

Hughes üritas Californias Barstow’s talle kuuluvalt maalt tõusta enda ehitatud raketiga 1,5 kilomeetri kõrgusele.

Ta ehitas raketi koos sõbra ja äripartneri Waldo Stakesiga, kes osales samuti Science Channel kanali teadussaates.

Kanal ei ole veel teatanud, kas nad jätkavad pärast Hughesi õnnetut hukkumist saatega, milles tutvustatakse «amatöörastronaute».

Kohal olnute sõnul sai Hughes raketiga õhku tõusta, kui siis kukkus kiiresti alla. Raketi kokkupõrge maapinnaga oli nii tugev, et võttis talt elu.

«Mad» Mike Hughes Lendamas Californias Barstow's omaehitatud raketiga. Ta hukkus katsetuses FOTO: Mercedes Blackehart/AP/Scanpix

Waldo Stakesi sõnul ei üritanud Mike Hughes oma raketikatsega tõestada, et meie planeet on lame, vaid tema eesmärgiks oli näidata, et kodukootud raketiga saab üsna kõrgele lennata.

Stakes lisas, et Hughes uskus lameda Maa teooriat, kuid ta ei üritanud kunagi oma elu hinnaga seda tõestada.

Sõber jätkas, et 2018 Mojave kõrbest raketiga poole kilomeetri kõrgusele tõustes ja siis alla kukkudes sai Hughesi lülisammas raskelt vigastada, kuid ta paranes.

Hughes tunnistas pärast seda, et kui katse ajal midagi väga valesti läheb, siis võib see lõppeda surmaga.

«Tegemist on 50 - 50 võimalusega. Kui istud raketti, siis on 50-protsendiline võimalus, et sa sealt elusana välja tuled. Kui tahad midagi tõestada, siis tuleb võtta riske,» tetas uljaspea ühes intervjuus.

Teada on, et Mike Hughes uskus vandenõuteooriaid, kaasa arvatud lameda Maa teooriat. Kuid Hughes sõnas mitmel korral, et tema raketi- ja katsetamisind ei ole seotud vandenõuteooriate ega ka lameda Maaga.

«Mad» Mike Hughes ronimas 22. veebruaril Californias Barstow's raketti FOTO: Mercedes Blackehart/AP/Scanpix

Hughes sõnas 2017. aasta dokumentaalsaates «Rocketman: Mad Mike's Mission to Prove the Flat Earth» (Raketimees: Mad Mike’i missioon on tõestada, et Maa on lame), et ta eesmärgiks on näidata USA kosmoseagentuurile NASA ja Elon Muskile, milleks ta võimeline on.