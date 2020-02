PILDID ⟩ Noored paarid, kes esimest korda käsikäes presidendi vastuvõtul käisid

Kuigi paari on avalikkuses märgatud ka varem oli presidendi vastuvõtt esimene kord, kui noored nõnda ametlikul üritusel avalikkuse ette sattusid. Näiteks oli jaanuaris «Spordiaasta tähed 2019» galal Sildaru kaaslaseks ema. Varasemalt on Sildaru presidendi vastuvõtul saatnud tema noorem vend.

Poliitik Martin Repinski (33) abielu erakonnakaaslase Siret Kotkaga (33) hakkas üsna avalikult purunema 2019. aasta kevadel. Suvel leidis kinnitust, et nende abielu on läbi ja avalikkuses levinud kuuldused, et Repinski on suhtes Jekaterina Vassiljevaga (30), leidsid kinnitust.