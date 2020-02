Filmi «Võimatu missioon» võtted katkestati ja Tom Cruise evakueeriti koroonaviiruse tõttu

Itaalia võimud teatasid filmirühmale, et riigi põhjaosas Venetos, Lombardias ja Piemontes on plahvatuslikult kasvanud uude koroonaviirusesse COVID-19 nakatumine ja selle tõttu tuleb neil töö katkestada, edastab reuters.com.

Itaalia põhjaosa võimud keelasid avalikud sündmused ja kogunemised, et takistada haiguse levikut. Põhja-Itaalias on seni diagnoositud üle 220 koroonaviirusesse nakatumise ja surnud on seitse inimest.

Haiguspuhangu tõttu katkestati ka Veneetsia kuulus karneval.

Filmistuudio Paramount Pictures teatas, et «Mission: Impossible 7» võtted katkestatakse, kuna võttemeeskonna ja näitlejate elu võib olla ohus.

«Võimatu missiooni» staar, 57-aastane Tom Cruise saabus Veneetsiasse 21. veebruaril, kuid kuna võtted peatati, siis anti talle käsk lahkuda ja täna varahommikul lendas ta oma eralennukiga Suurbritanniasse, kus toimuvad stuudiovõtted.

Tom Cruise 2015 Lõuna-Koreas. FOTO: LEE JIN-MAN/AP/SCANPIX

«Võimatu missiooni» võttegrupi liikmed sõnasid meediale, et kuna võttepaigas ja selle ümber on palju inimesi, siis on haiguse levimise oht suur.

«Filmi tegemise katkestamine on väga kallis, kuid tervis on tähtsam. Kui me jätkaksime, siis oleks suur oht haigestuda,» teatas võttegrupi liige.

Allikas lisas, et Itaaliast viiakse ära lisaks meeskonnale ka kogu varustus ja tuleb leida uus võttekoht.