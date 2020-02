Kes on see kaunis naine, kes Savisaart presidendi vastuvõtul saatis?

Savisaar saatja presidendi vastuvõtul oli Julia Sommer (32).

Sommer on Eesti poliitik. Naine on Inforegistri põhjal ka Eestimaa Ühendatud Vasakpartei juhatuse liige ja oli varem ka partei esinaine. «Meil on suurepärane tegevusprogramm, mis põhineb töötava inimeste kaitsel,» rääkis Sommer möödunud aasta valimiste ajal ERR-ile.

2019. aasta tekkis Eestimaa Ühendatud Vasakpartei valimisnimekirja esitamisel aga segadus, vahendab Tartu Postimees. Segadus jõudis kohtusse ning Sommer võeti partei registrist välja. 19. veebruaril võttis Harju maakohus aga vastu otsuse, et Sommeri koht erakonna registris taastatakse ja otsus poliitik parteist väljaarvamise kohta tühistatakse.

Inforegistri andmebaasis selgub, et Sommer on ka Empire Textile juhatuse liige. Tegu on tekstiilifirmaga, mis müüb nii rätikuid kui ka voodipesu.

Sommer elab Tallinnas ning poliitiku Facebooki lehekülg ütleb, et ta on alates 2007. aastast abielus. Sotsiaalmeedias on Sommer jaganud abikaasaga ka ühist pilti, kus tähistatakse 2019. aasta jõule.