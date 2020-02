Filmiprodutsent Harvey Weinstein mõisteti süüdi naiste kuritarvitamises

Weinsteini kriminaalasjas on vaid kaks süüdistajat, mis tähendab, et tsiviilkohtu kokkulepe on paljudele naistele, kes Weinsteini enda kuritarvitamises süüdistasid, ainus õigusemõistmise võimalus.

Seitsmest mehest ja viiest naisest koosnev vandekohus leidis, et ta on süüdi vägistamises ja seksuaalses ahistamises. The Sun avaldab nüüd, et Weinsteini võib ees oodata kuni 25 aasta pikkune vanglakaristus.