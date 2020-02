Summer sai koduhoovist varastatud ratta imekombel tagasi: ilma selleta poleks vist abi saanud...

Ansambli Tuberkuloited laulja pani eile kella poole seitsme ajal õhtul Facebooki üles teate, et tema koduhoovist on pihta pandud jalgratas Scott Speedster Gravel 10, mille hind jääb 2000 euro kanti.

Oma isiklikul Facebooki lehel avaldas mees, et ratas seisis hoovis pool tundi või veidi üle selle, nii et varas tegutses imekiirelt.

Peaaegu sama kiirelt tegutsesid ka abivalmid kodanikud, kuna vaid kolm tundi hiljem teatas Raadik, et ratas on kodu poole teel. «Tänud jagamast, ilma selleta poleks vist abi saanud,» rõõmustas muusik. Mitmesse gruppi postitatud teadet oli jagatud üle saja korra.

Raadik avaldas, et ratas leiti ühest autost, ent ei osanud öelda, kuidas see sinna sattus. Samuti pole teada, kas ühes rattaga leiti üles ka kurjategija.

Õnneliku lõpuga loo moraal on igatahes see, et kunagi ei saa olla liiga hoolas!