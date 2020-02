VIDEO ⟩ Sotsiaalmeedias levib ohtlik väljakutse, mis on lõppenud kahe koolilapse surmaga

Väljakutse, mida teatakse üle maailma nimega Jump Trip Challenge (hüppa ja komista) või Skull-Breaker (koljupurustaja), kogub nüüd populaarsust ka Briti koolides, vahendas tabloid Daily Star.

Veebis levib mitu videot, kus keegi kavaldatakse hüppama ning seejärel tõmmatakse talt õhus olles jalad alt. Kui ohver pea ees või muidu õnnetult põrandale kukub, võib «väljakutse» olla surmavalt ohtlik.

Ohtlik väljakutse sotsiaalmeedias. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

16-aastane Emanuela Medeiros on üks kahest lapsest, kes on selle väljakutse tagajärjel elu kaotanud. See juhtus eelmise aasta novembris ühes Brasiilia koolis. Ameerika Ühendriikides Floridas esitasid ühe ohvri lapsevanemad süüdistuse kahele koolilapsele, kes trikki nende tütre peal proovisid.

Noorte seas populaarsete videoplatvormide kaudu on eluohtlik trikk levinud üle maailma ning sellest teavad ka Briti lapsed. «Paljud on seda nüüdseks sotsiaalmeedias näinud või on näinud teisi lapsi seda koolis proovimas. Mõni neist on kindlasti piisavalt rumal, et seda kellegi teise peal proovida,» rääkis üks Londoni õpetaja.

Õpetaja arvates on ainult aja küsimus, millal ka Inglismaal keegi tõsiselt vigastada saab, kui laste ja vanemate seas teadlikkus ei kasva. «Kui lapsed teavad, mis toimub, siis nad ei lähe selle triki õnge, nii et parim variant on kõiki kiirelt teavitada,» soovitas õpetaja.

Arstide sõnul võib põrandale kukkumine põhjustada peapõrutust, luumurde, koljusisest verejooksu, püsivaid ajukahjustusi ning isegi surma. Saksamaal Berliinis tegid meditsiiniõed hoiatusvideo, kus proovisid väljakutset järele, ent ei tõmmanud hüppaval inimesel jalgu alt, vaid viibutasid hoopis manitsevalt sõrme, et nii ei tohi teha.

TikToki esindaja ütles, et nende prioriteet on kasutajate turvalisus ja heaolu. «Meil pole lubatud sisu, mis julgustab või reklaamib ohtlikke väljakutseid, mis võivad tuua kaasa vigastusi, ning me eemaldame sellise sisu,» selgitas ta.