Peapiiskopi KFC külastus tegi Varro Vooglaiu murelikuks: ma ei usu, et Viilma mulle valetaks

Viilma kirjutas eile, et käis esimest korda Tallinnas Kristiine keskuses kiirtoidurestoranis KFC ning pidi pettuma, kuna peaaegu kõik tekstid olid inglise keeles, sh seintel olevad reklaamlaused ja tsitaadid.

Baltimaades KFC kiirtoidurestorane omav Apollo Group OÜ võttis peapiiskopi kriitika peale kiiresti jalad kõhu alt välja ning juba täna ütles juhatuse esimees Jaanus Vihandi, et alustatakse läbirääkimisi tekstide eestikeelseks muutmiseks.

Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks esimees Varro Vooglaid aga ingliskeelsete tekstide pärast ei muretse, vaid tõi Facebookis välja vastuolu, et Viilma polnud alles hiljuti nõus konservatiivset väljaannet Objektiivi toetama, ent teeb reklaami kiirtoiduketile.

«Hiljuti palusin Viilmalt, et ta võtaks oma autoriteeti kasutades sõna veel sündimata laste kaitseks ja osutaks meie tänavaloosungitele, millel oli tõstetud esile sõnumit, et veel sündimata lapsed on #samapaljuinimesed,» rääkis Vooglaid pakkumisest, millest Viilma keeldus.

Kui sotsiaalministeerium tegi eelmisel kuul sallivuskampaaniat, alustas Objektiiv.ee abordivastase kampaaniaga. FOTO: Madis Veltman

Vooglaid heitis ette, et Viilma tekst KFC külastusest on sisuturundust meenutav ja teeb «ilmselgelt KFC-le promo». «Sarnaselt teiste usuühenduste juhtidega ei ole Viilmal pea kunagi midagi öelda ühiskonnas laialt levinud ja väga tõsiste moraalsete probleemidega seoses – eriti kui see eeldaks kasvõi kaudselt valitsusvõimu kritiseerimist,» kirjutas Vooglaid, kes on ise katoliiklane.

Samuti kurtis Vooglaid, et tal pole võimalust peapiiskopi Facebooki lehel kommenteerida. «Küsisin Viilmalt igaks juhuks üle, kas ta on mind blokeerinud, ent ta vastas, et ei ole,» kirjutas ta ning palus kommenteerijatelt abi tõe välja selgitamisel. «Ma ei usu, et Viilma mulle valetaks. Aga milline on alternatiivne selgitus, seda tahaksin tõesti teada, et asi oleks kindel,» lisas ta.