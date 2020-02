Noor Eesti lauljatar Rita Ray avaldas põhjuse, miks ta emakeeles ei laula

Täna hommikuse ETV jutusaate «Hommik Anuga» muusikaline külaline oli Kristi Raias, kes esineb Rita Ray nime all. 2019. aasta novembris andis souli muusikat viljelev lauljatar välja oma debüütalbumi ning on lühikese ajaga pälvinud palju kiitust ning edu mitmetes välismaistes edetabelites.

«Kas ma pöördun su poole kui Rita või ikkagi kui Kristi,» küsib saatejuht Anu Välba lauljatari käest kohe intervjuu alguses.

«Pöördu seda esimest moodi,» palub Põlvast pärit lauljatar. «Mulle meeldib olla Kristi, mulle meeldib, et ma olen Kristi ja mul on väga hea meel oma nime üle. [...] Aga esinejanimi on natuke... see eraldab isiksuse ära,» selgitab Rita Ray.

«Kui sa oled sina ise ja räägid neid lugusid, mis on juhtunud sinu endaga, siis lõpuks nagu need väsitavad. Füüsiliselt lihtsalt kurnavad sind ennast,» põhjendas ta pikemalt ja lisas, et esinejanimega saab ta rääkida lugu kellestki teisest ja ei ela neid tundeid uuesti läbi — «Nii on lihtsam.»

Lauljatar rääkis ka lühidalt sellest, kuidas ta oma esinejanimeni jõudis. «See tuli anagrammist,» ütles eestlanna, kes sai esmalt nõnda endale nime Rita. Siis võttis ta oma perekonnanime kolm esimest tähte ja asendas «i» välismaise «y-tähega».

Rita Ray sõnul saab ta juba praegu Inglismaalt pärit fännidelt küsimusi, millal eestlanna nende juurde esinema jõuab. Rahvusvahelise populaarsuse juures mängib arvatavasti rolli ka see, et Rita Ray laulab inglise keeles. Lauljatar avaldas ka põhjuse, miks ta praegu veel emakeeles ei laula.

«Eesti keel on nii kohutavalt ilus keel ja sellest kirjutada, ma ütlen ausalt, palju raskem kui inglise keeles,» kostis Rita Ray alustuseks. «Ma arvan, et see on põhjus, ma olen teinud igasuguseid katsetusi ja need on praegu sahtlis, [...] aga eesti keel kui selline nõuab hästi palju kirjanduslikku tausta.»

Rita Ray lisas, et ta ei tahaks kirjutada midagi sellist, mis on «lihtne» ja «imal». «Ma tahaks leida õigeid sõnu, ma tahaks leida kujundlikkust, metafoore. [...] Tahaks midagi kirjanduslikult ilusat kirjutada eesti keeles ja arvan, et kunagi see juhtub. Kui ma loen nüüd väga kiiresti hunniku raamatuid veel läbi... aga hetkel ma jään inglise keele juurde.»

Kõige ilusama emakeelse loona tõi Rita Ray välja Marju Kuudi esitatud loo «Kui tahad olla hea». «See on nii ilus,» kommenteeris lauljatar ja lisas, et selles on selline sõnum, millel leidub igasuguseid tahke.