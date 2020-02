Lõuna-Korea ususekti kümned liikmed said koroonaviiruse nakkuse

Praegustel andmetel on Lõuna-Koreas 156 uude koroonaviirusesse nakatunut ja üks inimene on selle viiruse tagajärjel surnud.

Arvatakse, et sel naisel on nõrk immuunsüsteem ja ta ikkagi võis kuskil nakkusallikaga kokku puutuda.

Daegus asuva ususekti liikmed, kellest osa sai uue koroonaviiruse nakkuse nimetatud naiselt, on arvamusel, et praegu möllav epideemia on jumala saadetud, et panna usklike vastupanuvõime proovile.