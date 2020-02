NASA jälgib «planeeditapjat» asteroidi, mis võib 2029 ohtlik olla

Kokkupõrge võib selle asteroidiga, mille diameeter on 370 meetrit, võib astronoomide andmetel leida aset 13. aprillil 2029, teatab express.co.uk.

«13. aprillil 2029 liigub Maale väga lähedal asteroid 99942 Apophis, mille daimeeter on suurem kui Pariisi Eiffeli torni kõrgus, mis on 324 meetrit. See kosmiline objekt liigub kiirusega 30 kilomeetrit sekundis. Jälgime seda asteroidi nii teleskoopide kui satelliitidega,» teatasid MIT teadlased.