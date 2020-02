Ainulaadset pereäri ajav laskesuusatamise «MacGyver»: teen kõik ise

I am so proud of you - and us 🖤 Last january I was facing some serious problems in my life and you made a big decision in your life to be able to support me 🙏🏻 • After all that shit, this all became a great chance to look in our future in new way. One of the decisions was to create own company @bemesports to try our own wings. • But what would be better than be your own boss when you are endlessly interested to learn and find something new, full workaholic, humble and always ready to help other people. I respect and admire you in so many different ways✨ • So here we are, two persons who are chacing our dreams together and separate. And just happy to do that. 🤩 • Follow @bemesports to see what is going on and where. Knock on the door when you see us next to track, or contact by phone, email or here in instagram to get more information. 🔜 @vuokattisport ✨ • Tarina tämän yrityksen synnystä on varmaan pidempikin kun ylempi tarina, mutta täällä sitä ollaan. Oon tietysti älyttömän ylpeä rakkaasta aviomiehestäni, joka on varmasti tarpeeksi rohkea, taitava, ahkera ja hullu että tää vielä toimii. Tutustu @bemesports ja tule vierailemaan jos näät meidät Vuokatissa tai Kontiolahdella tulevina viikkoina. ☺️ • 📸Benjamin (who is too old-school=normal that he would enjoy to post foto of his own face😂)

A post shared by Mari Eder (o.s. Laukkanen) (@eder.mari) on Oct 18, 2019 at 8:57am PDT