Putiniga samal kontserdil käinud inimestel mõõdeti koroonaviiruse kartuses kehatemperatuuri

Putin viibis 19. veebruaril kontserdil, millega mälestati Peterburi kunagist linnapead Anatoli Sobtšakki, kes suri 20 aastat tagasi.

Vene meedias ei kirjutatud kontserdist ja Sobtšaki mälestamisest, vaid sellest, et uue koroonaviiruse kartuses mõõdeti kontserdikülastajatel soojuskaamera ja digitaalsete kraadiklaaside abil kehatemperatuuri.

Путин приедет на концерт в память о Собчаке. Всем посетителям перед действом измеряют температуру. На всякий случай pic.twitter.com/mKIM9jUWRG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Kehatemperatuuri mõõdeti samuti seda kajastama tulnud ajakirjanikel.

Putin pidas Sobtšaki mälestussündmusel kõne.

Venemaa president Vladimir Putin pidamas Anatoli Sobtšaki mälestussündmusel kõnet. FOTO: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Kreml teatas veebruari alguses, et Hiinas möödunud aasta lõpul alanud koroonaviiruse epideemia tõttu mõõdetakse kehatemperatuuri kõigil, kellega Putin kas puutub kokku või võib puutuda. Putini pressiesindaja Dmitri Peskov kinnitas meediale, et koroonaviiruse tõttu kontrollitakse Putini lähikonda jõudvaid inimesi.

Venemaa asepeaminister Tatjana Golikova täpsustas, et kuna on gipihooaeg, siis mõõdetakse eelkõige selle tõttu avalikes kohtades inimeste kehatemperatuuri.

Enne kontserti viis Putin lilled Sobtšaki mälestusmärgile, mis asub Peterburi Vassili saarel. Ta külastas mälestusmärki ja kontserti koos Anatoli Sobtšaki lese Ljudmila Narusovaga.

Venemaa president Vladimir Putin ja Anatoli Sobtšaki lesk Ljudmila Narusova FOTO: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Putin õppis Leningradi riiklikus ülikoolis, kus ta üheks õppejõuks oli Anatoli Sobtšak. 1990. aastatel töötas Putin Peterburi linnavalitsuses Sobtšaki alluvuses. Putin peab Sobtšakki oma vaimseks isaks, sest just tema juhatas Putini poliitikasse.

Putini lähikonda ei pääse kodanikud just sageli, kuid viimasel ajal on rahvusvahelises meedias fotosid, millel Putinit on näha sundimatus õhkkonnas vestlemas tavakodanikega.

19. veebruaril sai Sobtšaki mälestusmärgi juures meedia tähelepanu tumedapäine naine, kellega Putin vestlema jäi. Naine küsis presidendilt, et kuidas tulla toime kuus 10 800 rublaga (150 eurot).

Битва за фото с Путиным: А можно сфотографироваться? А можно тоже? А меня? А можно нам отдельные? А лицо мое видно? pic.twitter.com/SROYh8pIZh — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Putin vastas naisele, et tõenäoliselt on see väga raske.

Naine lisas, et tal on erivajadustega sõber, kelle kuu sissetulek on vaid 3800 rubla (50 eurot).

«Ärge kaotage lootust. Saan aru, et need summad on elamiseks liiga väikesed. Luban, et riik teeb kõik teiesuguste inimeste aitamiseks,» sõnas Putin.

Naine uuris Putini palga kohta ja arvas, et see on märgatavalt suurem kui tema oma.

«On väga suuri palkasid. Presidendi palk ei ole kõige suurem,» kostis Putin.

Putin sõnas naisele, et Venemaal on käivitatud sotsiaalreform, millega tahetakse parandada eakate ja perekondade heaolu.

Ei ole teada, kes oli Putiniga rääkinud naine ja kuidas ta spontaanne sõnavõtt Putiniga lõppes.

Meedia esindajate jaoks oli üllatus, et Putini ihukaitsjad ei takistanud naist. Varem on Vene meedia kirjutanud, et oblastite visiitidel on julgeolekuteenistus välja valinud inimesed, kellega Putin räägib. Nende tausta on kontrollitud ja neile on ette öeldud, millest nad tohivad Putiniga rääkida.