Karantiinis kruiisilaeva Diamond Princess kaks reisijat suri koroonaviirusesse

Jaapani meedia teatel oli tegemist 87-aastase mehe ja 84-aastase naisega, kuid nende kodakondsust ei avaldatud. Kinnitamata andmetel olid need kaks reisijat Hiinast.

Mees viidi laevalt haiglasse 11. veebruaril ja naine 12. veebruaril. Jaapani arstid üritasid nende seisundit leevendada, kuid see ei andnud tulemusi ja kaks eakat surid.

Diamond Princessil on enim uude koroonaviirusesse haigestunuid väljaspool Hiinat, kust see haiguspuhang möödunud aasta detsembris alguse sai.

Diamond Princessil oli kruiisi alguses 3700 reisijat ja meeskonnaliiget. Laev jõudis pärast kaks nädalat kestnud Kagu-Aasia kruiisi Jaapanisse Yokohamasse, kus see karantiini pandi, kuna kahtlustati, et paaril reisijal on uus koroonaviirus.