Majaomanik pakkus kaunile üürihuvilisele nurjatut diili: saad 200 naela odavamalt, kui...

Kagu-Inglismaalt Kentist pärit Georgia otsis Briti ühelt tuntumalt kuulutuste saidilt Gumtree uut kodu ning sattus majaomaniku otsa, kes tundus esialgu täitsa viks ja viisakas.

Georgia pani Twitterisse üles pildid vestlusest, kus on näha, kuidas mees esialgu talle majast pilte saadab. Seejärel ütleb ta, et ühe kuu üürihind on 695 naela ehk ca 832 eurot.

Naine vastab, et pakkumine on kena, ning lubab paari päeva jooksul oma otsusest teada anda. Seepeale teeb majaomanik aga uue pakkumise: «Kui tahad, siis on variant hinda alla lasta.»

Küsimuse peale, kuidas hinda madalamaks saab, vastab mees, et naine võiks talle tissidest pilte saata. «Mul on modellifirma ja paar mu üürnikku töötavad mu jaoks rinnamodellidena. Nii et saadad mulle kaks tissipilti ja hind langeb 200 naela (ca 239 euro) võrra,» kirjutab ta.

Georgia ei olnud pakkumisest aga vaimustuses ning pani vestlused ühismeediasse üles. «See on viimane kord, kui ma proovin Gumtree abiga maja leida,» kirjutas ta ning lisas: «Ma ei suuda piisavalt rõhutada, kui väga ma mehi vihkan.»

That’s the last time I try and find a house on gumtree pic.twitter.com/dh14FXAFKw — Georgia (@georgialinehan) February 17, 2020

Kuigi mõni viskas nalja, et 200-naelane allahindlus on väga hea diil, näitab Georgia arvates majaomaniku käitumine, et naised ei saa ennast kuskil turvaliselt tunda. «Nali naljaks, aga see näitab, kui ohtlik võib mõni inimene internetis olla, eriti noorte ja haavatavate naiste suhtes,» säutsus Georgia.

Ta jätkas: «Samuti näitab see, kui raske on naisel leida isegi kohta, kus elada, ilma et teda seksualiseeritaks ja ära kasutataks.»