UUED VALLUTUSED ⟩ 5miinust ja Reket lähevad maakera kuklapoolel tuurile

5miinust teatas Twitteris, et tulemas on Austraalia tuur koos Reketiga. Pisut iseäralikult koosneb «tuur» ainult kahest kontserdist.

5miinuse liige Estoni Kohver kommenteeris Elu24-le, et välismaal kontserte andmas on varem käidud vaid Soomes. See tähendab, et nüüd laiendatakse piire umbes 13 000 kilomeetri võrra.