Briti mees pandi Egiptuses lennujaama turvamehe selja patsutamise eest vangi

51-aastane Tony Camoccio valmistus koos pere ja sõpradega Egiptuses Punase mere rannikul asuvast Hurghada kuurortist lahkuma, kui sai ootamatult hoopis ametniku seksuaalse ründamise süüdistuse, vahendas Daily Mail.

Hurghada lennujaama viimases kontrollpunktis otsisid turvatöötajad mehe läbi ning seepeale patsutas Camoccio turvatöötajat sõbralikult seljale.

Tuleb aga välja, et politsei jaoks oli asi sõbralikust patsutamisest kaugel ning kohale tulnud võimuesindajad pidasid Camoccio ilma pikema jututa kinni.

Comaccio viidi 8. veebruaril lennujaamast otsejoones Hurghada politseijaoskonda number üks ning tema 59-aastane abikaasa Joan ja teised pereliikmed püüdsid meest vangist vabaks saada.

«Ta viidi räpasesse kambrisse koos gangsterite ja mõrvaritega. Sellel pole katust ja ta magab betoonpõrandal, kus on ainult tekk,» rääkis mehe 73-aastane isa Peter Camoccio.

Väidetav seksuaalrünnaku juhtum läks küll kohtusse, kuid see ei ei jõudnud kuskile, sest mees, keda Camoccio väidetavalt ründas, ei tulnud kohale.

«Mu miniale öeldi, et kui ta töötaja ees vabandab, võib see olukorra lahendada, nii et nad läksid lennujaama, kuid meest polnud seal ja teda ei leitud kusagilt,» rääkis Peter Camaccio ja lisas, et perel pole vähimatki aimu, mis toimub.

Tony Camoccio sai aga lõpuks siiski vabadusse ning jõudis eelmise nädala pühapäeval Suurbritanniasse tagasi, vahendas BBC.

Camoccio vabastati vahi alt pärast seda, kui tema eest maksti umbes tuhande naelane kautsjon.

Tony Camoccio jõudis tagasi Suurbritanniasse eelmisel pühapäeval. FOTO: PA / Scanpix

Politseijaoskonna ülem Radha Stirling ütles, et süüdistustest loobuti väheste asitõendite tõttu.

«Me oleme väga õnnelikud, et ta koju saime. Täname kõiki suure abi eest,» lausus Camoccio õde Liz Doody.

Vanglaõudus

Pere väitel hoiti meest vanglas esimesel õhtul käeraudades ning tema kambris ei olnud esialgu toitu ega vett.

«Ta on täiesti süütu ja teda hoitakse ebainimlikes tingimustes. Tal on neli last ja armastav naine ning palju sõpru,» kirjutas sõber, kelle sõnul on tegemist valesüüdistusega.

Camoccio sõbra tehtud videost on näha lennujaama tollipiirkonnas toimunud vahejuhtumi tagajärgi.

Kummalisel kombel ei olnud aga politsei Camoccioga seotud uurimisest eriti huvitatud, kuigi mehele esitati karm süüdistus.

Tony Camoccio pojad ja nende sõbrad ei veetnud samuti nädalat, mil mees Egiptuses vangis oli, tegevuseta istudes. Nad on käisid muuhulgas Londonis Mayfairis asuva Egiptuse saatkonna ees protesteerimas.

Enam kui 5000 inimest allkirjastasid veebipõhise petitsiooni, milles nõuti Camoccio vabastamist.

Camoccio toetavas avalduses öeldi: «Teda hoiti öö läbi kambris, kus ta oli terve selle aja käeraudades ja oli surmani hirmunud, sest ei teadnud isegi, milles teda väidetavalt süüdistatakse või mida ta on valesti teinud.».

Juhtum leidis aset juba laupäeval 8. veebruari, kuid seksuaalse kallaletungi süüdistus esitati mehele alles neli päeva hiljem.

Ta pidi ilmuma järgmisel päeval kohtusse, kuid kohtuistungit ei toimunud.

«Egiptuse politsei ei avalda videotõendeid, mis tõestavad, et see kõik on vale,» kommenteeris peresõber nädal tagasi juhtumit.

Pere sõnul ei olnud asja uurivad politseinikud üldse koostööaltid ning kogu juhtunuga seoses kuritarvitati hoopis Tony Camoccio põhiõigusi.

Hurghada politseinikud palusid Camoccio naisel ja poegadel alguses mehele tuua toitu, vett, riideid ja vajalikke hügieenitarbeid, kuid see kõik anti mehele edasi alles kaks päeva hiljem.

Veebruari alguses väitis veel teinegi Suurbritannia turist, et puhkajaid väärkoheldakse Hurghada lennuväljal. Turisti sõnul pandi nad lennu hilinemise tõttu üheksaks tunniks ühte ruumi kinni.

Norfolkis Gorleston-on-Sea'ist pärit 66-aastane Ros Somes ütles Eastern Daily Pressile, et teda ja kaasreisijaid koheldi nagu kariloomi.

Samas vanglas oli 2018. aastal ka Hullist pärit Briti naine Laura Plumer, kes kandis seal narkokuriteo eest saadud 14-kuulisest karistusest paar esimest kuud.

Eelmise aasta jaanuaris vanglast vabastatud Plummer istus kinni, sest tõi Manchesterist Hurghadasse 290 tabletti Tramadoli.

Plummer vahistati algselt Hurghadas ja viidi samasse vanglasse kus Camoccio on. Kaks kuud hiljem viidi ta Kairo naistevanglasse Al Qanaterisse.