Rootsi endise peaministri Olof Palme mõrva teooria: kas sihtmärk oli hoopis ta naine ja tapjad kurdid?

Tema raamatu kohaselt ei olnud sihtmärk Olof Palme, vaid tema psühholoogist naine Lisbeth, kirjutab expressen.se.

Olof Palmet tulistati Stockholmis 28. veebruaril 1986 kell 23.21 kohaliku aja järgi. Mõrvarit, kes politsei sõnul Palmet kaks korda selga tulistas, ei ole seni tabatud ning Palme mõrva uurimine, mis on Rootsi ajaloo kõige kallim, kestab tänini.

Palmet tulistati Stockholmis Sveavägeni ja Tunnelgatani nurgal, kui tema ja ta naine jalutasid pärast kinoskäiku koju. Palmel ei olnud kaasas ihukaitsjaid.

Lilled Stockholmis paigas, kus 1986. aastal mõrvati Rootsi peaminister Olof Palme. FOTO: TT NEWS AGENCY/REUTERS/Scanpix

Kiirabi saabus sündmuspaigale kiiresti ja Palme viidi haiglasse, kuid arstidel ei õnnestunud ta elu päästa.

Ajakirjanik Lars Borgnäs on uurinud seda mõrva aastaid ja teda abistas kirjanik Lena Andersson, kellele samuti Palmega juhtunu huvi pakub. Anderssonil on ilmunud Olof Palme mõrva teemal raamat, milles väidetakse, et Olof ja Lisbeth Palme võisid mõrvariga juhuslikult kohtuda ja temaga rääkida. Anderssoni arvates varjas Lisbeth Palme, et tema ja ta mees võisid mõrvariga kohtuda.

Lars Borgnäsi raamat kirjeldab, et politsei uurimise kohaselt tulistati Olof Palmet kaks korda selga, kuid politsei muutis hiljem tulistamise kohta käivaid andmeid. Borgnäs, kes uuris mõrvapaika ja toimunud sündmusi uue nurga alt, leiab, et mõrvari sihtmärk oli hoopis Lisbeth.

Borgnäs kirjutab, et Olof Palme kukkus maha alles pärast teist lasku ja et esimene lask, mis oli suunatud ta naisele Lisbeth Palmele, läks mööda. Ka teine lask oli mõeldud naisele, kuid see tabas Olof Palmet.

Borgnäs intervjueeris oma raamatu jaoks viit tunnistajat, kes kuulsid laske. Esimene tunnistaja olevat kuulnud laske oma autos olles. Ta masin oli pargitud mõrvapaigast 35 meetri kaugusele. «Nägin kaugemal kolme inimest. Pärast esimest lasku tuli teine lask ja kahe inimese vahel olnud mees kukkus maha,» rääkis tunnistaja.

Tunnistaja number kaks oli samuti autos ja tema sõnul kuulis ta kahte lasku. Kolmas tunnistaja oli koos tunnistaja number kahega samas autos. Tema sõnul nägi ta kolme inimest, kuid siis üks kolmest kukkus maha ja üks põgenes.

Tunnistaja number 4 oli sündmuskoha lähedal taksos. Tema kuulis esimest lasku, millele järgnes teine, mis inimese maha niitis.

Viies tunnistaja oli taksojuht Anders Delsborn, kes sõnas politseis ülekuulamisel, et mees, keda tulistati, kukkus pärast teist lasku maha.

Borgnäs ühendas tunnistajate ütlused ja tegi järelduse, et esimene lask oli suunatud Lisbeth Palmele ning võimalik, et ka teine. Või tahtis mõrvar tappa nii Olof kui ka Lisbeth Palme.

Anna Lisbeth Christina Palme (14. märts 1931 – 18. oktoober 2018) oli Rootsi lastepsühholooog. Tema ja Olof Palme abiellusid 1956. aastal ja neil oli kolm last.

Olof ja Lisbeth Palme koos poegade Marteni ja Joakimiga 1964. aastal koduaias. FOTO: Lennart Nilsson / KB / TT / BONNIERARKIVET/Scanpix