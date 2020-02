Vapiano kokakool kasvatab lastes huvi ja armastust kokkamise vastu

Kuna lapsed õpivad meelte abil, siis köök on koht, mis on neid täis. Köögis saab laps asju maitsta, katsuda ja tunda erinevaid lõhnu. Lisaks annab see talle võimaluse osaleda pere praktilises igapäevaelus.

Lastele meeldib tunda end suurena. See tõstab nende enesehinnangut ja õpetab uusi oskusi. Alguses võib tunduda näiteks kolmeaastasele lapsele noa andmine hirmuäratav. Loomulikult ongi! Seda tuleb teha alati järelevalve all ning juhendatult.

Lapsed, eriti eelkooliealised, suhtuvad uutesse maitsetesse ettevaatusega. Kuid maitsete maailm on huvitav ja lai. Valige näiteks igal pühapäeval kokaraamatust koos üks uus retsept ning proovige läbi. See on põnev ettevõtmine kogu perele, millest võib välja kasvada uus perekondlik traditsioon või lihtsalt vanema ja lapse omavaheline kvaliteetaeg. Laps näeb, et ka vanemad peavad sageli uusi asju õppima ning koos uute asjade proovimine võib olla lõbus. Ka ebaõnnestumine võib kujuneda naljakaks, kui toit saab liialt hapu või hoopis soolane!