Saksa arheoloogid leidsid Rooma impeeriumi asulast nõukogude luureraadio

Luureraadio oli maetud suure hermeetiliselt suletud metallkastiga. Raadio patareid olid 30 aastaga tühjenenud ja metallkasti avamisel, kui õhk juurde pääses, tegi aastaid kinni olnud kast kummalist heli, teatab livescience.com.

«See luureraadio oli veel paberi sees, mis tähendab seda, et tegemist on raadioga, mis uuena maha maeti. Kui panna uued patareid, peaks see raadio vist töötama, kuid me ei katsetanud,» sõnas Reinimaa regionaalse ühenduse arheoloog Erich Classen.

Classen lisas, et nad leidsid selle luureraadio 2019. aasta augustis, kui tegid väljakaevamisi Hambachis, mis asub Kölnist 30 kilomeetri kaugusel.

Arheoloogid uurisid seal Rooma impeeriumi ajast pärit asulat, kuid leidsid metallkasti ja raadio, mis ei olnud kindlasti Vana-Rooma ajastust.

Classeni teatel oli tegemist 1987. aastal Nõukogude Liidus toodetud luureraadioga R-394KM, mille koodnimi oli Strizh.

Selliseid luureraadioid kasutasid läände imbunud nõukogde agendid enne Ida-ja Lääne-Euroopat lahutanud raudse eesriide langemist 1989 – 1991.

Teadlaste arvates tahtsid nõukogude agendid selle spiooniraadio abil saata Nõukogude Liitu luureinfot Jülichi tuumauuringute keskuse kohta. See keskus asub luureraadio leiukohast 10 kilomeetri kaugusel läänes.

Või siis Nörvenichi õhuväebaasi kohta, mis asus leiukohast umbes 10 kilomeetri kaugusel kagus ja kus kuni 1995. aastani olid USA Pershing tuumaraketid.

«Võimalik, et selle matsid Lääne-Saksamaale hoopis Nõukogude Liidu kontrolli all olnud Ida-Saksamaa kurikuulsa riikliku julgeolekuteenistuse STASI agendid, et seda hiljem kasutada,» lisas arheoloog Classen.

Arheoloogi arvates võidi see raadio matta ka meelega, et agendid saaksid oma katki läinud või konfiskeeritud raadio asmele kiiresti uue.

Lühilaineraadio R-394KM abil sai sõnumeid saata ja võtta vastu 1200 kilomeetri kauguselt. Seega piisavalt kaugelt, et saada teada, mis toimub näiteks Poolas Varssavis, mis külma sõja ajal kuulus idablokki.

Classeni arvates ei saanud spioonid seda uut raadiot minna hiljem välja kaevama, kuna idablokk vajus kokku.

Luureagent. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Nõukogude luureraadiol on mõned nüansid, mis näitavad, kes oleksid seda tõenäoliselt kasutanud.

Kui teistel nõukogude luureraadiotel on tekst vene keeles, siis Saksa metsa maetud luureraadiol on tekst inglise keeles ja ladina tähtedega.

Arheoloogide arvates oli see luureraadio mõeldud spioonile, kes oskas saksa või inglise keelt, kuid see võis olla ka suitsukate varjamaks, et see seade on toodetud Nõukogude Liidus.

Classeni arvates on ebatõenäoline, et Hambachi metsa kaua aega tagasi metud spiooniraadio kohta nad veel kuskilt mingeid andmeid leiaksid.