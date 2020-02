PILTUUDIS ⟩ Modell Karmen Pedaru jagab lembehetke sportlasest kallimaga

A post shared by Karmen Pedaru (@karmen_pedaru) on Feb 18, 2020 at 1:50pm PST

2012. aastal abiellus Pedaru itaallase Riccardo Ruiniga, 2018. aastal tunnistas ta Vikerraadios, et tal on käsil lahutus. «Ma reisisin sinna, kus tema oli ja tema reisis sinna, kus mina olin, see oli kõik super. Lihtsalt juhtub niimoodi,» ütles Pedaru, selgitades, et tööst tingitud pidev reisimine teda abikaasaga lahku ei ajanud.