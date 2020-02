USAs üllatas reisijaid esimeses klassis lennanud minihobune

Kui te arvasite, et lendavad täkud on üksnes Kreeka mütoloogias ja kuuluvad legendide hulka, siis nüüd on viimane aeg oma arvamust muuta, kirjutas Sky News.

Peaaegu nagu tiibadega Pegasus vallutas USAs hiljuti taevalaotuse ka üks väike minihobune nimega Fred.

Fredi koolitas lennukis eeskujulikult käituma tema omanik Ronia Froese. Ja seda ikka selleks, et dünaamiline duo saaks koos Michiganist Californiasse ja sealt ka tagasi koju lennata.

Paar lendas Grand Rapidsist Texase osariiki Dallasesse, kust neil tuli ümber istuda, et jõuda õnnelikult Ontariosse, Californias.

Kui teised reisijad on püüdnud veenda USA lennuettevõtjaid lubama pardale võtta nende lemmikuid paabulinde ja hamstreid, siis Froese sõnul ei pidanud ta Fredi pardalesaamiseks ülemäära vaeva nägema.

Loomal lubati isegi esimeses klassis reisida.

Froese tänas ühes Facebooki postituses kõigi nelja lennu piloote, kaaspiloote ja meeskondi öeldes, et hobuse eeskujulik teenindamine pardal oli kui sõõm värsket õhku.

«Nende lahkus ja kommentaarid selle kohta, kui hästi Fred käitus, tegid minust kõige uhkema ema, talitaja ta treeneri. Nad olid kõik väga lugupidavad,» kirjutas naine postituses.

Froese sõnul palus üks lennukis reisinud mees võimalust teha Frediga koos pilti ning möönis, et minihobune on kõige paremini käituv loom, keda mees kunagi lennukis näinud on.

«Mulle kui hoolitsejale tõi see uhkusepisara silma. See tähendas minu jaoks tõesti palju ja mul oli vaja seda kuulda,» kirjeldas naine oma emotsioone.

Nüüd, kui Fred on taas maapinnale jõudnud, on ta naasnud oma tavapärase rutiini juurde ja elab Newaygo maakonnas Michiganis tavalist majahobuse elu.

Fredil on majas isegi spetsiaalne ülisuur liivakast, kuhu ta saab vajadusel häda teha. Kõikide Fredi tegemistega saab end kursis hoida minihobuse Facebooki lehel, kuhu tema omanik pidevalt lõbusaid postitusi lisab.

Kuid veel ei ole kindel, kas Fredil õnnestuks kunagi veel lennata, sest USA transpordiministeerium kaalub lennukitesse lubatavate loomade suhtes karmimate reeglite kehtestamist.

Mõned lennuettevõtjad on aga juba ise oma reeglid paika pannud ja näiteks Delta ei luba tugiloomi kauem kui kaheksa tundi kestvatele lendudele.

Seda lihtsalt sel põhjusel, et varasemalt on loomad väga pikkadel lendudel lennukisse häda teinud ja ette on tulnud ka juhuseid, kus stressis koer ründab kaasreisijaid.