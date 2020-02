Raevunud Venemaa suusatäht süüdistab norralasi räpases mängus

Bolšunov oli lähedal finaali, kuue parema sekka saamisele ning suusatas poolfinaalis, kui toimus kokkupõrge Norra suusataja Simen Hegstad Krügeriga. Venelane on veendunud, et Krüger takistas teda meelega.

«Minu meelest on see ebaaus. Tundub, et Norra meeskond mängib ebaausat mängu. Ta kukkus mulle meelega jalge peale. Nad tahavad niiviis võita!

A post shared by ФЛГР (@russianskiteam) on Feb 18, 2020 at 9:02am PST

Bolšunovilt küsiti otse, et kas ta tõesti usub, et norralane kukkus tema peale tahtlikult.

Åren sprindivõistlus on osa uuest Ski Tourist, mille liidriks on norralane Pål Golberg. Bolšunov on teisel kohal. On siiski tähelepanuväärne, et Golberg pääses finaali just sellest poolfinaalist, kus takerdusid Bolšunov ja Krüger.