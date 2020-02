Peterburi staadionikatastroof valmistab Venemaa miljardärile rohkelt probleeme

Tuginedes kindlale allikale, teatas SI, et Timtšenko jääb ilma kuulsa jäähokiklubi Peterburi SKA või maailma tugevuselt teiseks peetava hokiliiga Kontinentaalse Jäähoki Liiga (KHL) juhatuse esimehe kohast. Või jääb ilma isegi mõlemast korraga. SI andmetel on mängus ka Venemaa presidendi Vladimir Putini käsi, kelle soosikuks Timtšenkot on seni peetud.

Peterburis sündinud Putini lemmikmeeskonnaks on Peterburi SKA. SI andmetel on juba Peterburi klubi vahetanud juhatajat, selleks on nüüd samuti Putini lähikonda kuuluv Roman Rotenberg, kes varem oli Soome jäähokiklubi Helsingi Jokerit vähemusosanik. Rotenberg on Peterburi SKA ja Venemaa jäähokiliidu viitsepresident ja Venemaa jäähokikoondise mänedzer.