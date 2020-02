Eesti Laulul põrunud Merilin Mälk saatis sõnumi neile, kes tema esitust välja ei kannatanud

19-aastane Merilin esitas Eesti Laulu teises poolfinaalis laulu «Miljon sammu», mille autorid on lisaks noorele lauljatarile endale Jonas Olsson, Neea Jokinen ja Jana Hallas.

Finaali see lugu ei pääsenud ning Youtube'is kritiseeriti tugevalt Merilini esitust: heideti ette nii kehva diktsiooni kui ka möödalaulmist. «Midagi nii halba ei ole ammu näinud», «ausalt kohutav» ja «jube halvasti kukkus välja» on vaid mõned leebemad näited, mida kommentaariumist võib leida. Samuti ei saanud mitmed aru, et ta üldse eesti keeles laulab.

Merilin andis Instagrami lugudes aga märku, et pole huumorimeelt minetanud ning saatis kriitikutele osava pilke. «Kui Eesti Laulu live'i ei kannata, ehk seda kannatab 😆✌️,» kirjutas ta ning pani juurde video, kus esitab sama laulu MyHitsi stuudios.

Vaata videot!

Jaanuari lõpus rääkis Merilin Elmari hommikuprogrammis, et teises poolfinaalis osalemine on tema jaoks eelis. «Soojendus on mingis mõttes selleks ajaks juba ette tehtud,» rõõmustas Merilin.

Ta rääkis, et talle meeldib väga laulda eesti keeles, kuid tunnistas, et see on riskantsem kui inglise keeles laulmine. «Inglise keeles on laulda palju lihtsam. Seega võin öelda, et eestikeelse laulu valimine oli minu jaoks suur väljakutse, kuid olen kindlasti väljakutseteks ka valmis,» sõnas muusik.