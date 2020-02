VIDEO JA PILDID ⟩ Eesti neiu pani rahvusvahelisel twerkimise võistlusel pepu proovile

Võistluse osalejad valitakse igas riigis eraldi. Eestit käis tänavu esindamas Twerk Crew Estonia liige Kristi , kes on ka «Twerk with Yahna» kooli õpilane ja õpetaja.

Treener Yahna ehk Jaana Hansman ütles Elu24-le, et tal on Eesti esindaja üle väga hea meel. «Kristi on väga pühendunud ja töökas tantsija. Kuigi tantsuvõistlused on paras enese proovilepanek, on need ka väga head arenemisvõimalused tantsijale ja hindamatu väärtusega kogemus,» lisas ta.