Belgia katedraalist leiti inimluudest sein

Umbes 500 aastat tagasi ehitatud sein koosneb reie- ja sääreluudest ning koljudest. Arheoloogide arvates võeti need luud kiriku juures asunud surnuaiast, et teha ruumi uute haudade jaoks, teatab express.co.uk.

«Me ei ole varem midagi sellist leidnud. Arvestades, et kristlased uskusid keha ülestõusmisse, olid luud väga tähtsad. Mõnikord ehitati linnades maju surnuaia müüri vastu seepärast, et surnuaiaga ühenduses olemine andis võimaluse ehitada oma luukamber, kuhu panna lähedaste luud,» selgitas arheoloogide meeskonna juht Janiek De Gryse.

Lisaks Belgia Saint-Bavo katedraalile on inimluudest sein ka Briti Kenti St. Leonardi kirikus. Seal on üle 1000 kolju ja iga luuvirn on üle 1,8 meetri kõrge.

Kunagi arvati, et need luud kuuluvad Hastingsi lahingus 14. oktoobril 1066 hukkunud sõduritele. Hilisem uuring näitas, et tegemist on kohalikega, kes maeti 13.–15. sajandil. Ei ole täpselt teada, kui palju neid luid on, kuid arvatakse, et umbes 2000 inimese luud.