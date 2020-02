Karm viga: karantiinis kruiisilaeva reisijatel lubati lahkuda, kuid üks oli juba nakatunud

Westerdami pardal olnud reisijatest ligi 200 läksid koju Malaisia ja Tai kaudu ning neil ei olnud uue koroonaviiruse sümptomeid. See naine läks ka Malaisia kaudu, kus tal tekkisid terviseprobleemid ning kohalikud võimud tegid talle koroonaviiruse testi, mis oli positiivne. Naise abikaasale tehti samuti koroonaviiruse test, kuid see oli negatiivne, teatab reuters.com.

Kui Westerdam kruiisi alustas, siis oli selle pardal 1455 reisijat ja 802 meeskonnaliiget. Laev oli kaks nädalat merel, kuid siis hakati kahtlustama, et ka selle laeva pardal on uude koroonaviirusesse nakatunuid, kuigi algsed testid seda ei näidanud. Jaapan, Taiwan, Guam, Filipiinid ja Tai ei lubanud kruiisilaeva oma sadamatesse.

Laeva pardal oli ka USA ämmaemand Holley Rauen, kes elab ja töötab Floridas Fort Myersis. Rauen sõnas Reutersi ajakirjanikele, et kõik selle laeva pardal olnud on närvis, kuna nende koroonaviiruse test võib positiivseks osutuda.

Kruiisifirma Holland America Line teatas, et nad teevad koroonaviirusse nakatunute väljaselgitamiseks koostööd Kambodža ja Malaisia esindajate ning USA haigustekontrolli keskuse ning Maailma Terviseorganisatsiooniga (WHO).

Jaapanis Yokohamas on alates 3. veebruarist karantiinis umbes 3700 inimesega kruiisilaev Diamond Princess, mille pardal on uus koroonaviirus diagnoositud 355 inimesel. See on suurim hulk inimesi väljaspool Hiinat, kust uus koroonaviirus 2019. aasta detsembris levima hakkas.