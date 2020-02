95-aastase hooldekodu patsiendi tapnud mees nimetas tegu oma elu eesmärgiks

Hawkinsist sai kiiresti kuriteo kahtlusalune, kui 95-aastase ohvri pruut rääkis politseile, et tal tekkis sisetunne, et mees üritab tema kallimat tappa.

«Tema on põhjus, miks ma olen see, kes ma olen,» ütles ta väidetavalt ülestunnistuses. «Ta on põhjus, miks mu elu nii sassis on, okei? Ta on põhjus, miks mind pidevalt n*********. Nii et ma hoolitsesin selle eest ise,» rääkis Hawkins.