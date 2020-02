Ameeriklannale kingitud koolisõrmus leiti 47 aastat hiljem Soomest

Ameeriklanna sõnul oli ta selle sõrmuse unustanud ja ei lootnud, et kuuleb sellest enam kunagi. Kuid siis teatas Soome meedia, et amatöörarheoloog Marko Saarinen leidis Kaarina metsast metalliotsija abil koolilõpu sõrmuse, millel on aastaarv 1973, Morse High School ja nimetähed SM.

Tegemist on hõbedast sõrmusega, millel on suur sinine kivi.

«On väga ligutav, et selles negaatiivsusest kubisevas maailmas on ausaid inimesi. Maailmas on häid inimesi, kuid neid on rohkem vaja,» sõnas ameeriklanna.