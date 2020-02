Uus hoog vandenõuteooriatele: Wuhani viroloogialabori juhiks määrati bioloogiliste relvade ekspert

Arvatakse, et 54-aastase Chen Wei nimetamine labori etteotsa näitab, et Wuhani laboratooriumis tegeletakse bioloogiliste relvade loomise ja katsetamisega ning sealt pääses välja ka uus koroonaviirus COVID-19, teatab dailymail.co.uk.

USA meedia teatel tegelesid Chen ja ta meeskond juba enne seda, kui Hiina võimud 2019. aasta detsembri lõpul teatasid uue viiruse levimisest, vaktsiini loomisega, ning seega pidi Chen teadma, mis kohast see viirus pärit on.

Prantsuse meedia kirjutas, et Wuhani viroloogiainstituudi uus viiruste uurimise labor avati 2018 ja see on kõige kõrgema ehk P4 klassifikatsiooniga labor, mis tähendab seda, et seal tehakse väga ohtlikke katseid.

Lääne luureallikate teatel ei tegele Wuhani labor ainult viiruste uurimise, vaid ka bioloogiliste relvade loomisega ning arvatavalt oli juhus, et viirus sealt välja pääses.

Wuhani viroloogiainstituudi juht Shi Zhengli teatas selle kuu alguses, et 2019. aastal levima hakanud uus koroonaviirus on karistus inimeste pattude ja pillava elustiili eest. «Olen olnud viroloog väga kaua ja kinnitan, et meie laborist ei ole ükski viirus välja pääsenud. See haigus tekkis rahva seas ja on neil karistuseks,» sõnas hiinlanna.

Ta lisas, et Hiina keskvõim peaks Wuhani laborit uurima ja kinnitama, et sealt ei pääsenud ohtlik viirus välja.

Hiljem pandi Shi asemel laborit juhtima bioloogiliste relvade ekspert Chen ja see tekitas vandenõuteooriaid.

Väljaande South China Morning Post ajakirjaniku Ho Chi-kwongi arvates ei ole uus koroonaviirus bioloogiline relv, sest selle hävitusvõime on madal, kuna surnud on vaid 2 protsenti nakatunutest. Sellest hoolimata on neid, kelle arvates Hiina katsetab uut viirust oma rahva peal, et saada selle mõju teada, või et hiinlasi on liiga palju ja nende «ridu tuleb harvendada».