HULL VIDEO ⟩ Ukraina popstaar tegi laval nii imelikke liigutusi, et fännidel hakkas hirm

Limon kirjutab, et mõned fännid võrdlevad Loboda hiljutist etteastet Dima Bilani omaga, kes möödunud septembril laval samuti väga imelikult käitus. Bilan tunnistas hiljem, et oli tol päeval alkoholiga liiale läinud ning vabandas seetõttu ka oma fännide ees.

Samas on Loboda ka ise hiljuti avaldanud, et tihe kontserdigraafik mõjutab juba ka tema tervist ja heaolu. Limon kirjutab, et Ukraina popstaar on oma fännidega jaganud isegi pilte marraskil jalgadest ning tunnistanud, et ta pole viimasel ajal ühtegi vaba hetke.