Kariibidel vahistati lennukiga 50 miljoni dollari väärtuses kulda smugeldanud mehed

Aruba võimud vahistasid kolm meest, kui need tegid lennukiga saare Beatrix'i lennuväljal hädamaandumise. Ametnikke üllatas sõiduki uskumatu last. Luksuslikesse kohvritesse oli pakitud kokku 932 kilo kõrge puhtusastmega kulda.

Vahistamisoperatsioonis osalesid saarel paiknenud USA föderaalagendid, kirjutab meedia . Veose turuväärtus on umbes 50 miljonit dollarit. Meeskond antakse pärast ülekuulamisi kriminaalsüüdistusega USA-le välja.

Ülekoormatud lennuk oli pilootide väitel startinud keset Venetsueelat asuva Ciudad Bolívari äärelinnast üksildaselt maanteelt. See pidi lendama Mehhikosse, kus väidetavalt kavatseti koorem lastida suuremale lennukile. Sealt oleks kuld lennanud arvatavasti Dubaisse.

Lennujuhtide tähelepanu tõmmati sellega, et reisiti «valenime» N36754 all. See vastab tegelikult väiksele ühemootorilisele lennukile, mis viimati sõitis Californias 20 aastat tagasi.