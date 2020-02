Autoõnnetusse sattunud šveitslanna pani süütuse oksjonile, et ravikulud katta

Küll aga on ta piisavalt hea tervise juures, et maha müüa oma süütus. Ta loodab oksjoniga kokku ajada umbes 60 000 eurot, et teenida tagasi raha, mis kulus välismaalt kojusõidu, auto parandamise ja ravikulude peale.

Amanda tunneb, et süütuse müümine on tema jaoks «õige asi, mida teha». Samal arvamusel on ka paljud teised noored naised, kuna viimastel aastatel on sellest saanud omamoodi trend. Heal juhul võib nii lausa miljoneid teenida. Šveitsis on prostitutsioon seaduslik.