Caroline Flacki 27-aastane peika süüdistas naise surmas lähenemiskeeldu

Tennisemängija Burton, kes oli telenäoga koos umbes aasta, avaldas ühismeedias naise surma pärast kahetsust. «Mu süda on murtud, kuna meil oli midagi nii erilist. Sõnu jääb väheks, et kirjeldada, kui suurt valu ma tunnen,» kirjutas ta.

Burton ajas naise enesetapu osalt kohtuotsuse süüks, kuna paaril keelati kohtumine. «Ma tean, et tundsid end minuga turvaliselt. Sa ütlesid alati, et ei mõtle millestki muust, kui minuga oled, aga seekord ei lubatud mul sinu jaoks olemas olla, kuigi ma aina palusin ja palusin,» avaldas ta.

Noor tennisist lubas, et püüab endalt elu võtnud elukaaslase igal võimalusel uhkeks teha, isegi kui see naist tagasi ei too. «Minust saab sinu hääl, kullake. Ma luban, et küsin kõiki küsimusi, mida sa tahtsid küsida, ning saan kõik vastused,» vandus ta.