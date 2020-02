PÄEVA KÜSIMUS ⟩ Kes on teise poolfinaali üks favoriite Shira?

Sõprade ja tuttavate jaoks on Shira hoopis Marika Rodionova. Ta on 21-aastane tallinlanna, keda avalikkuses seni väga ei tunta. «Enne seda olen vaikselt muusikat teinud enda toas klaveri taga, vahepeal tulevad mingid koostööd inimestega ja siis asi vaikselt areneb,» rääkis Marika oma tegemiste kohta juutuuber Andrei Zevakini taskuhäälingus.

Marika on teinud koostööd ka eelmisel aastal Eesti Laulul osalenud noortebändiga Around the Sun ning laulis DJ-duo Kisma mulluses suvehitis «Shine Over Me». Kismasse kuuluvad produtsendid Stig Rästa ja Vallo Kikas, nii et mõningane «staarikogemus» on Marikal ikkagi olemas.

Tänaseks on laulul Youtube'is üle 400 000 kuulamise. Kuula sina ka!

2018. aastal osales Marika ka superstaarisaates, kuid tema edutee katkes teatrivoorus. Tol aastal võitis saate Uudo Sepp, Marika tänane konkurent teises poolfinaalis.

Eesti Laulu võistlusloo on Marika kirjutanud koos hitimeistri Karl-Ander Reismanniga, kellel on tänavu võistlustules lausa neli laulu. Noor, ent väga edukas produtsent Reismann ütles esimeses poolfinaalis, et tema üht lugu teisele ei eelista.

Shira on võistluse eel sattunud ka pisiskandaali, kuna tema võistluslaul sai novembri lõpus avalikuks natuke liiga vara. Veel rikkusid sama reeglit Stefan, Inger ja Mariliis Jõgeva ning artistidele määrati rahaline trahv. Konkursi korraldaja Tomi Rahula sõnul polnud tegemist aga pahatahtliku rikkumisega, niisiis ei kõrvaldatud Shirat ega teisi võistluselt.

Shira ja Taukar Eesti Laulu pressikonverentsil. FOTO: Remo Tõnismäe/Postimees

Taskuhäälingus muljetas Shira, et Eesti Laul on tema varasemate tegemistega võrreldes palju suurem ettevõtmine. «Väljakutse on palju suurem ja see närvide hulk, mis kasutusse läheb, on ka suurem. Aga see on huvitav teekond. Katsun iseendaks jääda ja selle kogemuse kaudu areneda,» rääkis ta.

Iseendaks võib ta küll jääda, kuid välimuse poolest on Shira sarnane maailmakuulsa modelli Kendall Jenneriga. Kuna Jenner on üks maailma edukamaid ja jõukamaid modelle, tasub seda võrdlust vaid ülima komplimendina võtta!

Kendall Jenner vs Shira. FOTO: AFP/Scanpix/Erakogu

Marika loole «Out in Space», mis kõlab teises poolfinaalis üheteistkümnendana, valmis koostöös BFMi tudengitega retrohõnguline muusikavideo. Ka lugu ise pole tänapäevane pophitt, vaid klassikalise roki mõjutustega jõuline ballaad.

Shira loole võitu ei ennustata, ent kihlveoportaalis Coolbet on ta teises poolfinaalis pandud kindlale kolmandale kohale. Finaalis ennustatakse Shirat viiendaks, mis oleks uue tulija jaoks suurepärane saavutus. Sama koha sai möödunud aastal Inga looga «Milline päev».

Loo poolt saab hääletada numbril 9007011. Kõne hind on 1,6 eurot.

«Out in Space»

Babe, why don't you meet me out in space?

Babe, why don't you meet me out in space?

I am drowning, I wanna give you all my love

But I am doubting, that you'll make that call

All of my troubles, I wanna let go

You make me feel like I'm losing control

All of my senses, deep in my soul

Follow your shadow till your heart is home

Babe, why don't you meet me out in space?

Babe, why don't you meet me out in space?

I am dying, I wanna melt into your embrace

I am trying, I am trying to end this chase

All of my troubles, I wanna let go

You make me feel like I'm losing control

All of my senses, deep in my soul

Follow your shadow till your heart is home

You're heart is home

You're heart is home