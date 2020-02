Brasiilia jalgpallilegend Pelé teatas, et tal ei ole depressiooni ja tal läheb hästi

«Minuga on kõik korras. Aktsepteerin seda, et minu vanuses on füüsilisi piiranguid, kuid mu pall veereb edasi. Mul on häid ja halbu päevi. See on minuvanuste inimeste jaoks normaalne. Ma ei karda, olen kindlameelne ja kindel selles, mida ma teen,» teatas jalgpallikuulsus Pelé, et poja teade ümber lükata.