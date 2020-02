Nunn hoos: kohtu eest põgenenud naine elas kloostrites nunnana

Põhja-Itaaliast Piedmontist Acqui Termest pärit 47-aastasele naisele määras Sitsiilia kohus 2017. aasta lõpus pettuse eest kaheaastase vangistuse, kuid naisel õnnestus põgeneda, teatab theguardian.com.

Itaalia meedia arvates meenutab see juhtum 1990. aasta Briti komöödiafilmi «Nuns on the Run» ja 1992. aasta USA filmi «Sisters Act», milles mängis peaosa Whoopi Goldberg.

Sitsiiliast põgenenud naine jõudis Põhja-Itaaliasse Piedmonti ja Lombardiasse, kus ta kehastus katoliku nunnaks ja ta helistas ühte kloostrisse teatades, et ta on haige nunn, kes vajab abi ja majutuspaika.

Itaalia politsei teatel vahetas naine pidevalt identiteeti, liikudes ühest kloostrist teise. Ühe kloostri nunnade sõnul ütles naine neile, et ta on nende kloostri nunna sugulane.

Teise kloostri nunnade teatel kinnitas see naine, et on nunn ja nad ei uurinud tema elulugu.

Kolmandas kloostris oli ta öelnud, et oli abtiss ehk naiskloostri juht, kuid ta oli sunnitud lahkuma.

Katoliku nunn. Pilt on illustreeriv FOTO: shutterstock.com

Politseinikega rääkinud nunnade sõnul oli see naine alati väga tore ja hea ning võitis kiiresti teiste nunnade usalduse.

Möödunud nädalal sai nunna teeselnud naise õnn otsa, kui Lombardia Varese provintsi Gallarate benediktiini nunnakloostri ühel nunnal tekkis kahtlus ja ta helistas politseisse.

Nunn selgitas uurijatele, et nende kloostrisse tulnud nunna jutus oli palju vasturääkivusi ja mitmel korral muutis ta oma juttu.

Politseinikud läksid kloostrisse ja küsitlesid kahtlusalust nunna. Nunn oli koostööaldis, kuid tal oli oma elukäigu kirjeldamisega raskusi. Ta esitas ka ID-kaardi, mis politseinike sõnul olid varastatatud. Nad võtsid nunna politseijaoskonda kaasa ja tegid kindlaks, et tegemist on naisega, kellele Sitsiilia kohus määras vanglakaristuse. Lombardia politseinikud arreteerisid ta.

Lisaks varasemale süüdistusele ja süüdi mõistmisele esitatakse naisele veel süüdistus valeidentiteedi omamises ja selle politseile esitamises.

Umbes 80 protsenti itaallastest on katoliiklased ja Itaalias on kurjategijad sageli end religiooni taha peitnud, et pääseda kohtust ja vanglast.

2013. aastal kandis 61-aastane Calabria narkoparun preestrirõivaid kui sõitis narkolaadungiga Prantsusmaale.

Sitsiilia maffia juht Toto Riina kandis katoliku kiriku preestri rüüd, kui läks kohtuma teiste mafioosodega.

Veel üks maffiaboss Bernardo Provenzano oli jooksus 43 aastat, olles kogu selle aja kehastunud katoliku preestriks.