Netflix väntab tennisestaarist dokumentaali

22-aastane Osaka teatas, et tal on ääretult hea meel osaleda mittetraditsioonilises spordidokumentaalis. «Saan jutustada oma lugu ja inimestel on võimalik sellest suurest aastast osa saada. Töötamine koos tõeliselt mõistva meeskonnaga on olnud äärmiselt meeldiv kogemus. Tegemist ei ole tradistioonilise spordidokumentaaliga. Olen väga elevil, et saan seda kõigiga jagada,» ütles Osaka.