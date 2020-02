Antarktika saarel mõõdeti esimest korda rohkem kui 20 kraadi sooja

Seymouri saarel mõõdeti 9. veebruaril 20,75 kraadi sooja, mis on uus soojusrekord, sest varasem rekord oli 19,8 kraadi ja see mõõdeti 1982 Signy saarel, teatab afp.com.

Schaefer lisas, et Antarktise mandril ei ole veel mõõdetud üle 20-kraadist temperatuuri. Selle mandri temperatuurirekord on 18,3 soojakraadi ja see mõõdeti möödunud nädalal Argentina Esperanza uurimisjaamas.