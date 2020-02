Kasvav probleem: päästjad aitavad kodudest välja sadu ülekaalulisi inimesi

The Sun avaldas eelmisel nädalal statistika, mille järgi käisid Suurbritannia päästjad eelmisel aastal rekordilised 1209 korda ülekaalulisi inimesi liigutamas. See arv on viimase kolme aastaga kahekordistunud.

Briti meedias ilmus lugu 51-aastasest John Grove'ist, kes aidati välja tema viienda korruse korterist. Kuus tundi kestnud päästeoperatsioon läks maksumaksjale maksma 10 000 naela.

Elu24 tehtud päringud kiirabile ja päästeametile näitasid, et sarnased lood pole ka Eestis ammu enam võõrad. Päästeameti päästetööde osakonna juhatajale Leho Lemsalule meenus kohe mõne aasta tagune lugu Lasnamäelt, kuhu nad kiirabi palvel läksid.

«Patsient põdes luuvähki, ei saanud ise liikuda ning teda ei tohtinud mitte mingil juhul püstisesse asendisse liigutada, sest tema enda kehamassi tõttu võinuksid luud puruneda,» kirjeldas ta.

See tähendas, et liftis naist transportida ei saanud. Ta kaalus 120 kilo ning elas üheksandal korrusel. Paneelmajade trepikojad on aga kitsad, mistõttu ei saanud ka väga palju päästjaid korraga tema transportimisse kaasata.

«Kui patsiendiga kiirabiautosse jõudsime, siis kõigil meestel käed ja jalad värisesid,» meenutas toonases väljakutses osalenud Lemsalu. Sama päeva õhtul tuli samale aadressile aga uus väljakutse – sama naine oli pärast haiglas uuringutel käimist vaja koju tagasi ka viia.

Ülekaaluliste inimeste liigutamisega seoses sai päästeamet 2019. aastal 660 väljakutset. 2018. aastal oli selliseid väljakutseid Eestis vähemalt 461. «Siinkohal on oluline rõhutada, et tegemist on kiirabitöötajate subjektiivse hinnanguga ja ei ole täpselt teada, kui palju kannatanutest olid ülekaalulised või rasvunud,» selgitas Lemsalu.

Just selliste ülekaaluliste mannekeenidega harjutavad Suurbritannia päästjad inimeste hoonetest välja toomist. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Suurbritannias on tuletõrjujad varustatud 320-kiloste ülekaaluliste mannekeenidega, mille peal nad saavad harjutada raskete inimeste kitsastest trepikodadest ja esimese korruse akendest väljatoomist.

Eestis päästeametil nii raskeid mannekeene ei ole. Selleks ei ole seni lihtsalt vajadust olnud. Lemsalu sõnul on meil õppenukud olemas, kuid need kaaluvad 40–80 kilo. «Mannekeenidega harjutatakse suitsusukeldumist ja hoonest inimese päästmist, lisaks ka veest päästmist. Suuremate raskuste tõstmist saab igaüks ise jõusaalis harjutada, selleks on olemas ka juhendid.»

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas rääkis, et alati pole patsient raske, vaid tal on näiteks mitu elustamiseks vajalikku seadet küljes ja korter asub viiendal korrusel majas, kus ei ole lifti.

Samas kinnitas ka Adlas, et kolmandikul juhtudel, kui kaasatakse ka päästjad, on patsient kaalunud vähemalt üle 120 kilo. «Ekstreemselt raskeid on Tallinnas väga harva, aga neid on olnud neli kuni viis aastas,» lisas ta.

Millist abi päästjad kiirabile veel osutavad?

«Peamiselt osutatakse abi inimeste kandmise, tõstmise, kiirabiautosse toimetamise ja eluruumidesse sisenemisega. Eluruumidesse sisenemisel on päästjate abi vaja näiteks siis, kui inimene on kodus kukkunud ega saanud ise ust avada ja kiirabi ei pääse seetõttu kannatanuni,» kirjeldas Lemsalu.