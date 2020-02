Inetu vahejuhtum TTÜs: nigeerlasega pilti teha tahtnud võõras virutas talle hoopis poksikindaga

«Ma hakkasin tundi minema, kui minu juurde tuli üks kutt, kes ütles, et tahab oma projekti jaoks pilti teha. Ma ei tahtnud seda alguses teha, sest mul ei olnud väga palju aega, aga kuna ta muudkui palus, siis ma lõpuks nõustusin,» kirjeldas Nelson Elu24-le eile juhtunud kahetsusväärse loo algust.

Noormees viis Nelsoni endaga kaasa Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna teise korruse koridori pimedamasse nurka.

Sealt edasi viis noormeeste teekond ühte ruumi, kus pildisoovija asetas oma mobiiltelefoni lauale ning tõmbas kätte poksikindad.

«Ma taipasin, et ta oli oma telefoni pannud salvestama, aga ma ei saanud ikka veel aru, mida ta minust õigupoolest tahtis. Nägin poksikindaid ja mõtlesin, et okei, kas ta tahab pildistada poksikinnastes või tahab, et ma need endale kätte tõmbaks,» arutles Nelson.

Seepeale küsis noormees Nelsonilt, kas too poksiga tegeleb. Nelson ei ole enda sõnul kunagi poksimisega tegelenud.

«Siis ma sain aru, et ta tahab mind rünnata. Ootamatult tabas mu nägu hoop. Ma ei saanud mitte midagi aru,» kirjeldas Nelson järgnevaid sündmusi.

Poksikinda kätte tõmmanud noormees virutas Nelsoni parema silma piirkonda ning seepeale hakkasid mehed rüselema. Kogu vahejuhtum kestis Nelsoni sõnul üsna lühikest aega.

Kuna noormehed karjusid ja rüselesid, tulid sündmuskohale ka teised inimesed. «Üks naine ütles veel, et oleksime vaikselt ja läheksime välja. Karjusin talle, et ta ründaja mobiiltelefoni võtaks, sest seal oli tõestus, et ta mind lõi,» rääkis Nelson Elu24-le.

Seepeale õnnestus Nelsonil ründaja maha suruda ja teda kinni hoida. Samal ajal üritas ta ikka veel ründaja mobiiltelefoni kätte saada.

Mõni minuti hiljem saabusid sündmuskohale ülikooli turvamehed, kes pidasid ründaja kinni ja kutsusid politsei.

«Kohale tulnud politsei viis ründaja endaga jaoskonda kaasa ja ma ise käisin täna hommikul ütlusi andmas, sest nad ütlesid, et kui ma soovin, siis võin seda teha,» lausus Nelson.

Lääne-Harju politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Erkko Piirimägi kinnitas Elu24-le, et politsei sai väljakutse 12. veebruari õhtul kella 18 ajal aadressile Akadeemia tee 3, kus ebaadekvaatne meesterahvas läks möödujale kallale.

«Sündmuskohal kontrollis politsei kahe meesterahva andmeid, kelle vahel füüsiline kontakt oli. Ründaja isiku on politsei tuvastanud ning antud juhtumi asjaolude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel,» kommenteeris Erkko Piirimägi juhtunud Elu24-le.

Seda, et tegemist oli rassivihaga, Nelson ei usu. «Politsei ütles, et tema (ründaja) vastu on varemgi kaebusi tehtud. Ta on teisi juhuslikke inimesi veel rünnanud,» rääkis kannatanu.

Pigem arvab mees, et ta oli lihtsalt valel ajal vales kohas.

«Ma arvan, et ta tahtis saada videot sellest, kuidas ta inimest peksab. Aga ma ei saa aru, milleks,» selgitas Nelson.

Ka Piirimägi sõnul ei saa antud juhtumi asjaolude pinnalt järeldada, et ründe motiiv oleks nahavärv.

«Eile oli mul parem silm valus. Aga ma ei mõelnud sellele eriti, sest olin ikka šokis. Aga täna välja minnes ma kardan. Ma ei julge inimestele naeratada. See mõjub mulle emotsionaalselt,» kirjeldas Nelson oma emotsioone, mis teda päev pärast juhtunut valdavad.

Mehe sõnul ongi hetkel tema suurim hirm see, mis juhtub siis, kui ta on jälle kuskil üksi.