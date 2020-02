Vene meedia: hiinlase välimusega mehe surm tekitas Peterburis koroonaviiruse paanika

Venemaa on küll sulgenud oma piiri Hiinaga, kust uus koroonaviirus levima hakkas, kuid ka Venemaal on sellesse ohtlikku haigusse nakatunuid.

Venemaal elavate, töötavate ja õppivate hiinlaste sõnul on neid hakatud vältima, kuna venelased arvavad, et nad võivad olla koroonaviiruse kandjad.

Peterburi Sokos Hotel Palace Bridge hotelli juht Dmitri Šubin teatas, et asiaadist mees külastas ainult hotelli spaad ning et ta ei olnud hotelli majutunud.

«Mehel tekkis ootamatu terviserike ja meie töötajad andsid talle esmaabi. Kahjuks suri ta enne, kui kiirabi kohale jõudis. Meie hotelli spaa oli juhtumi tõttu kolm tundi suletud. Võin kinnitada, et selle mehe surm oli tingitud infarktist ja mitte koroonaviirusest,» teatas hotellijuht meediale.

Šubin kinnitas, et Peterburi Sokos Hotel Palace Bridge hotellis ei levi koroonaviirust ja seal on turvaline.

Soome Sokos hotelliketil on Peterburis kokku kolm hotelli.

Hiinast Hubei provintsist Wuhanist möödunud aasta detsembris alguse saanud uue koroonaviiruse COVID-19 puhang on võtnud elu 1110 inimeselt ja üle 43 000 on nakatunud. Surnuid ja nakatunuid on lisaks Hiinale veel 30 riigis.