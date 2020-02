Narkodiilerid ohustavad Lissaboni turismi väga üllataval viisil

Lissaboni ajaloolise Santa Maria Maiori linnaosa kohalike elanike sõnul süveneb võltsitud uimastite turistidele müümine järjest enam ning politsei ja turismipiirkondade äriomanikud kardavad, et seetõttu võivad turistid Portugali pealinna muidu elavast keskusest eemale hoidma hakata, vahendas Reuters.

«Kõigilt minu tuuridel osalevatelt inimestelt küsitakse ikka, kas nad tahavad narkootikume osta,» ütles Lissabonis töötav Belgia reisijuht Maarten.

«Mõni lihtsalt naerab, aga teistele see ei meeldi üldse,» lisas Maarten.

Portugal on pikka aega olnud populaarne reisisihtkoht oma randade, ajalooliste vaatamisväärsuste ja golfiväljakute poolest. Pärast 2011. - 2014. aastatel kestnud võlakriisi on riik aga olnud eriti sõltuv just turismist.

Eelmise aasta lõpus avaldatud esialgsed arvud näitasid, et Portugali külastas 2019. aastal rekordilised 26 miljonit turisti ja neist umbes kolmandik käis Lissabonis.

Maailma reisi- ja turisminõukogu andmed näitasid, et reiside ja turismi kogupanus Portugali SKPsse ulatus 2018. aastal 19,1 protsendini.

Narkootikumid ja nendega kaubitsemine ei ole aga riigi jaoks uus probleem. 2001. aastal dekriminaliseeriti piiratud koguses narkootikumide omamine ja tarbimine. Selle põhjuseks oli riigis aastakümneid püsinud suur heroiinisõltlaste arv.

Kuigi uimastite müümine on ebaseaduslik, siis loorberilehtede või jahu müümine keelatud ei ole. Parimal juhul on see tänaval kaubitsemise litsentsi rikkumine.

Lissaboni kriminaaluurimisosakonna politseikomissar Bruno Pereira ütles, et probleemi lahendamiseks on vaja uusi õigusakte, mis vajavad pidevat tähelepanu.

«Turistid pole sellest nähtusest teadlikud, nii et neid lollitatakse,» sõnas Pereira.

Politsei valvamas Comercio väljaku ääres, mis on üks Lissaboni turistiderohkemaid paiku. Seal võib tihti näha ka narkodiilereid, kes turistidele erinevaid aineid pakuvad. FOTO: Hetlin Villak-Niinepuu/Elu24

Politsei sõnul teenivad müüjad suurt kasumit osava skeemi abil, kus potentsiaalsetele ostjatele näidatakse algul päris narkootikume ning lubatakse kraami ka maitsta või testida. Kui aga kaupmees on oma raha kätte saanud, siis antakse heausksele kliendile hoopis kotile võltskraamiga.

Elu24-ga rääkinud anonüümseks jääda soovinud Lissaboni elanik ütles, et see on kohalikele juba aastaid teada, et diilerid müüvad heausksetele klientidele hoopis suvalisi taimseid «narkootikume».

Ühe peatänaval asuva baari teenindaja rääkis, kuidas turistid kurdavad talle igal nädalal, et neid on seal samas ukse ees lolliks tehtud, kui nad on omast arust narkootikume ostnud.

Kohalikud ettevõtete omanikud ei taha aga muret tekitavast teemast väga oma nimega rääkida, sest kardavad diilerite kättemaksu.

Siiski tunnistavad erinevate baaride teenindajad, et turistid põgenevad mõnikord baaridesse ka, et peituda agressiivsete diilerite eest.

Politsei sõnul muutuvad edasimüüjad agressiivseks, kui potentsiaalne ostja pole kraamist huvitatud.

Politsei pani 2016. aastal välja rea võltsnarkootikumise eest hoiatavaid plakateid, mida võib linnas seni leida, millel on kirjas sellised loosungid nagu «Kas vajad maitsestamist? Toidupoest saab loorberilehte odavamalt. Ära osta võltsravimeid!».