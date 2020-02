SÜNNEST 5MIINUSENI ⟩ Mis ootab ees Eesti Laulu esimeses poolfinaalis?

ESIMESED POOLFINALISTID

3. «By My Side», esitaja Stefan

5. «Write About Me», esitaja Anett x Fredi

2016. aastal osales Anett Kulbin looga «Strong» poolfinaalis. Frederik Küüts esines poistebändi Beyond Beyond koosseisus Eesti Laulu finaalis 2017. aastal, aga ei osalenud võistluses.

9. «Without a Reason», esitaja Little Mess

10. «Georgia (On My Mind)», esitaja Egert Milder

Sünne Valtri sai mullu Eesti Laulul looga «I'll Do It My Way» 11. koha.