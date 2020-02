Juutuuber Evert Poom tuli 12-aastaselt kapist välja: perearst soovitas orientatsiooni muuta

17,8 tuhande jälgijaga juutuuber rääkis sallivuskampaania videos, et tuli sõprade ees kapist välja juba 12-aastaselt. «Ma suhtlesin ainult tüdrukutega. Ma vihkasin jalgpalli ja ma ei saanud absoluutselt aru, miks need rinnad nii erilised on,» kirjeldas ta toonaseid tundeid.

Kuigi 2016. aastast saati Youtube'i videoid teinud Poom tundub praegu oma orientatsiooni ja olemuse osas väga enesekindel, tunnistas ta, et alati pole sellega nii lihtne olnud. «See ei olnud lihtne siis, kui mu saladust räägiti kõigile vastu minu tahtmist. See ei olnud lihtne siis, kui ma õhtul voodis palusin, et ma saaksin ennast muuta. Ja see ei olnud lihtne siis, kui täiskasvanud mu ümber sisestasid mulle, et see on võimalik,» avaldas juutuuber.

Kuigi Poom sai raskustest üle, ei tohiks kellegi lapsepõlv tema sõnul nii raske olla. «Proovime üksteist rohkem kuulata ja mõista, vaid nii saame luua ühiskonna, kus kõik tunnevad ennast turvaliselt ja aktsepteerituna,» kirjutas ta.

Poom meenutas Instagrami lugudes, kuidas käis kord perega stand-up komöödiat vaatamas, kus eri ühiskonnagruppide (sh homode) üle nalja visati. Pärast sõud muretses vanaema, ega naljadega lapselapsele liiga tehtud. «Ma mõtlesin, et ma sulan ära, see oli nii nunnu. Ma pidin teda rahustama, et ma ei võta seda absoluutselt isiklikult,» rääkis Poom.

Praegu Inglismaal Londonis ülikoolis õppiv Poom tunnistas, et tunneb ennast siiani ebamugavalt, kui keegi tal avalikus kohas näiteks käest kinni võtab, kuna Eestist on külge jäänud arusaam, et nii ei sobi teha. «See on mu enda internaliseeritud homofoobia, millega ma pean tegelema,» ütles ta ning lisas, et tal on Eesti ühiskonnas kasvamisest «haavad küljes».

Londonisse tulles üllatas teda, kui palju samasoolisi paare avalikult näeb. «Ükskõik, kuhu sa lähed, kõnnid pargis või lähed restorani või lähed ühistranspordi peale, kogu aeg on samasoolised paarid igal pool. Alguses ma lihtsalt kogu aeg vaatasin, see jäi silma. Kui kasvad üles ühiskonnas, kus seda põhimõtteliselt ei olegi tänavapildis või televisioonis või avalikes kohtades, siis see ongi imelik,» rääkis Poom.

Juutuuber heitis ette ka seda, et Eesti telesaadetes pole geid absoluutselt esindatud.

Perearst soovitas juutuuberil heteroks hakata

Sotsiaalkampaania raames tehtud videos rääkis Poom, et umbes 18-aastaselt, kui tal vaimselt väga raske oli, läks ta perearsti juurde, et saada saatekirja psühholoogi juurde minekuks.

«Ma rääkisin talle kõik need raskused, mis mul on. Ma rääkisin väga haigeid asju talle kokkuvõttes ja väga pikalt. Ja lõppu ma lihtsalt mainisin viimaseks asjaks, et ma olen väga kurb ja depressed sellepärast ka, et ma olen Eestis elav noor gei mees ja mul on tunne, et ma ei leia mitte kunagi siit endale kaaslast,» meenutas Poom perearsti juures käiku.

Arsti vastus lõi aga noormehe pahviks. «Ta soovitus oli sisuliselt, et mine psühhiaatri juurde, et enda seksuaalset orientatsiooni muuta. Tegelikult šokeeriv ja hirmutav, et meditsiini- ja koolitöötajad ei ole haritud nendel teemadel,» rääkis Poom ning kinnitas, et orientatsiooni muuta pole võimalik. Pigem võivad sellised soovitused noore inimese veelgi rohkem segadusse ajada.