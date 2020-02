Instamodell Madeleyn Kurg kaaluprobleemidest: mulle öeldi, et näeksin kõhnemana parem välja

Kurg kirjutas Instagramis, et on alati olnud väga kõhn ning lapsepõlves viskas ema nalja, et kui teda külje pealt vaadata, muutub ta nähtamatuks. «Siis jõudsin vanusesse, kui tahtsin, et poisid mulle külge lööks ning kellegi kommentaar, et «ükski poiss ei taha nii kõhna tüdrukut», jättis nii tugeva jälje, et kaalus juurdevõtmisest sai järgnevatel aastatel mu missioon,» kirjutas ta.

Kommentaaridel oli tüdrukule nii ränk mõju, et ta tahtis juba 13-aastaselt näha välja nagu «tõeline naine». «Võtsin kaalus väga palju juurde. Siis öeldi mulle ühel päeval, et mul on väga ilus nägu, aga nägin palju parem välja, kui kõhnem olin... mõtlesin, et oodake, mida?!» meenutas Kurg segadust, mis tekkis, kui talle öeldi, et hoopis kaalukaotus teeks ta atraktiivsemaks.

Teismeeas kaalu kaotada oli aga väga raske. «Aeg läks mööda, aga olin ikka priske ning mul polnud aimugi, mida tervislik toitumine tähendab, kuna neli aastat varem võisin juurde võtmata süüa kõike, mida hing ihkas, aga nüüd läksid püksid kitsamaks ka siis, kui isegi vaatasin šokolaadi poole,» kirjutas modell, kuid tunnistas, et selline mõtteviis oli rumal, kuna ta polnud tegelikult paks.

«Ma olin noor tüdruk, kelle keha oli muutumas nagu kõigil teistelgi, aga keegi ei öelnud mulle, et see on normaalne,» meenutas Kurg, «inimesed kommenteerisid vaid seda, kui olin natuke kaalu kaotanud või juurde võtnud.» Vanemaks saades leppis Kurg oma välimusega.