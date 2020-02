Taist Suurbritannia vanglasse toodud narkoparunil kahtlustatakse koroonaviirust

Vangla juhtide teatel tehti nii Rumble’ile kui ka tema kongikaaslasele koroonaviiruse test, kuid tulemusi ei ole veel. «Vanglas levib koroonaviirus tõenäoliselt kiiresti, sest on palju inimesi, kes on üksteisele väga lähedal,» sõnas vanglaametnik.

Tais on seni 33 inimesel diagnoositud uus koroonaviirus, mis hakkas möödunud aasta lõpul levima Hiinas Hubei provintsis Wuhanis. Lisaks Hiinale on uude haigusse nakatunuid 30 riigis. Uue koroonaviiruse tagajärjel on surnud üle 1000 inimese ja nakatunuid on 43 000.