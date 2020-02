Sünnipäevalaps Grete Klein sai endale eriti vinged kingitused

Klein jagas Instagrami lugudes video, kus esiplaanil oli näitlejanna ise ja lauale olid asetatud kaks kingitust. Klein lisas, et tegu on Silvi Liiva graafiliste teostega.

Liiva on Eesti vabagraafik, kes lõpetas 1963. aastal Tartu Kunstikooli ja kuus aastat hiljem ERKI, vahendab e-kunstisalong.ee. Üks kahest Kleini kingitustest (suurem) on Liiva 1974. aasta teos pealkirjaga «Vihm», mille hinnaks on e-kunstisalongis 331 eurot.