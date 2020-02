Suurbritannias hakkas ema oma tütre surma uurima, sest politsei ei saanud ülesandega hakkma

Tüdruku ema, Kerry Williams avaldas hiljuti Vice'i dokumentaalis, kuidas ta hakkas ise oma tütre surmaga seotud asjaolusid uurima, sest politsei ei suutnud aasta jooksul uurimisega kuskile jõuda, vahendas Daily Mail.

41-aastane Kerry Williams tunnistas, et selle aja jooksul ei käinud politsei kordagi tema juures ega vastanud tema kõnedele. «Tundus, et neid ei huvita mu tütrega juhtunu,» tõdes Williams.

Filmis avaldatati ka lõik kõnest, mille Williams politseisse tegi, kus ametnik tunnistab naisele, et uurimine on läbi kukkunud ning seisab koos teiste sarnaste toimikutega riiulis ning keegi ei tegele sellega.

«Me uurime jätkuvalt Eboney traagilise surma tagamaid ja otsime sama järjekindlalt vastuseid küsimusele, kes talle narkootikume andis,» kinnitas politsei juhtivuurija Martin Earl hiljem kaamera ees.

Uurija sõnul mõistavad nad, kui raske on see aeg olnud tüdruku lähedastele ja ta lubas õigluse jalule aidata.

Dokumentaalis paljastab ema, et sai ise asja uurima hakates teismelistelt palju anonüümseid näpunäiteid, mille tulemusel sai naine teada, et tema tütar on tõenäoliselt ostnud narkootikume Instagramis tegutsevalt jõugult.

«Me avasime Facebookis Ebony mälestuseks kaastundelehe, kuid sellest sai üsna ruttu õigluse jalgele aitamise leht,» rääkis Williams ja lisas, et inimesed hakkasid seepeale neile helistama ja erinevat infot sisaldavaid sõnumeid saatma.

Naiseni on jõudnud seeläbi info, et Liverpooli kandis tarvitavad üsna paljud noored ecstasyt ning sellega seoses on olnud ka mitmeid surmajuhtumeid.

«Inimesed hakkasid mulle rääkima, et diilerid müüvad seda kraami sotsiaalmeedias ja ehk sai ka Eboney narkootikumi just sealt. Aga me ei tea seda päris kindlalt,» selgitas naine.

Williams otsustas sotsiaalmeedias narkootikume müüvate diileritega kohtuda, et selgitada välja, mis tema tütrega juhtus.

«Ma pidin sõprade ja naabritega internetis tuulama ja tänavatel luusides vastuseid otsima,» sõnas Williams.

13-aastasena ecstasy üledoosi tagajärjel surnud Eboney ema Kerry Williams hakkas ise tütre surma põhjustajaid otsima, sest politsei ei tegele enam selle uurimisega. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

«Neid diilereid tuleb uurida, kuid minul ei ole selleks ei vajalikku ressurssi ega võimalusi,» lausus Williams ja lisas, et see on politsei töö, aga nad ei tee seda.

Williams loobus peaaegu aasta tagasi oma päevatööst ning otsustas hakata tütre surmaga seotud tõde välja selgitama ja sellest inimestele rääkima. Naine käib tihti tänavatel infovoldikuid jagamas ja narkodiilerite jõukusid otsimas.

Dokumentaalis väidab Williams, et «Rõõmupäevade meeskonna» nimeline grupeering müüb sotsiaalmeedias lastele näiteks ecstasyt, kanepit ja teisi enamlevinud narkootikume.

«Ma tahan lihtsalt teada, mis juhtus. Ma tahan teada, miks mu tütar suri. Ma olen kohtunud diileritega. Olen pannud üles plakateid, Olen ennast ohtu seadnud - aga ma ei lõpeta enne kui jõuan tõe jälile,» rääkis Williams.

Willams rääkis, et tal ei olnud aimugi, et tütar oli mõne narkootikumiga kokku puutunud, sest Eboney ei olnud kunagi pahandustesse sattunud.